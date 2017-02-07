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Полиция в Барнауле разыскивает водителя, наехавшего на женщину вечером 4 февраля на улице Геодезической и покинувшего место ДТП.

Как сообщили в городской ГИБДД, инцидент произошел около 18:45 в районе дома №46.

"Группой по розыску разыскивается автомобиль светлого цвета, водитель – мужчина, на вид 30-35 лет", – уточняют в Госавтоинспекции.

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Граждан, располагающих информацией о данном происшествии, просят обратиться по телефонам: 393-544, 393-554, 393-605, 391-090, 393-555 или 02.