Студия Paramount отменила сиквел "Войны миров Z" с Брэдом Питтом. Ранее проект был поставлен на 9 июня 2017-го.

Как пишет "Кинопоиск", снимать картину должен был испанец Хуан Карлос Байона, но после он покинул проект ради продолжения "Мира Юрского периода". Замену ему так пока и не нашли.

В августе 2016-го Брэд Питт хотел привлечь к проекту Дэвида Финчера, но переговоры не увенчались успехом.

Кроме того, Paramount также убрала из сетки релизов перезапуск "Пятницы 13-е". Он должен был стартовать 13 октября 2017-го.