Фото: 0332.ua

Женщину-водителя, покинувшую место ДТП после наезда на пешехода, разыскивают в Барнауле.

Как сообщили в городской ГИБДД, инцидент произошел в 09:55 3 февраля на улице Попова в районе дома №143. Пострадавшим оказался мужчина 1988 года рождения.

"Автомобиль, допустивший наезд, оставил место ДТП. Группой по розыску разыскивается автомобиль марки "Тойота Королла" или "Тойота Спринтер" серебристого цвета, приблизительно 1995 года выпуска, за управлением находилась девушка", — уточняют в Госавтоинспекции.

Читайте также: Автомобиль сбил женщину в Барнауле и скрылся с места ДТП

Граждан, имеющих данные об инциденте, просят обращаться по телефонам: 393-544, 393-554, 393-605, 391-090, 393-555 или 02.