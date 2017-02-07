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Женщина-водитель наехала на барнаульца и скрылась с места аварии

, ИА "Амител"
Инцидент произошел 3 февраля на улице Попова

Фото: 0332.ua

Женщину-водителя, покинувшую место ДТП после наезда на пешехода, разыскивают в Барнауле.

Как сообщили в городской ГИБДД, инцидент произошел в 09:55 3 февраля на улице Попова в районе дома №143. Пострадавшим оказался мужчина 1988 года рождения.

"Автомобиль, допустивший наезд, оставил место ДТП. Группой по розыску разыскивается автомобиль марки "Тойота Королла" или "Тойота Спринтер" серебристого цвета, приблизительно 1995 года выпуска, за управлением находилась девушка", — уточняют в Госавтоинспекции.

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Граждан, имеющих данные об инциденте, просят обращаться по телефонам: 393-544, 393-554, 393-605, 391-090, 393-555 или 02.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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