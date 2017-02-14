В Международный женский день 8 марта в Барнаул приедет одна из популярных отечественных рок-групп современности – "Пилот". В краевой столице музыканты выступят в рамках юбилейного тура, получившего название "Двадцатничек" – именно столько исполнилось команде в этом году.
Со сцены прозвучат самые отборные композиции. Концерт пройдет в баре Che Guevara, а начнется в 18:00. Подробности – в группе концерта.
За время существования команда выпустила 14 альбомов и сменила несколько составов, неизменным участником остается лидер группы Илья Чёрт. Ко дню рождения "Пилота" ребята выпустили трек-лист CD, вошедших в юбилейное издание "Двадцатничек". Песни в акустическом варианте были специально записаны Ильей Чёртом для релиза. Цифровая версия пластинок доступна с 11 февраля.
Комментарии
может и известная, но никогда не слышал
никогда не слышал
аналогично
на любителя так скажем. но раз 20 лет на плаву, значит нашли своих слушателей