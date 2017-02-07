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Райкин объяснил свою цитату о "некрофильском государстве"

, ИА "Амител"
Артист рассказал, что этот спектакль он играет уже 15 лет

Фото: penzanews.ru

Народный артист России Константин Райкин объяснил свои слова о "некрофильском государстве", которые наделали столько шума в СМИ. Об этом пишет "Интерфакс".

По словам Райкина, эту фразу выдернули из спектакля, который на сцене играют уже 15 лет. Артист отметил, что фраза должна была отвести зрителя к строчке из драмы Александра Сергеевича Пушкина "Борис Годунов": "Они любить умеют только мертвых...".

Напомним, ранее СМИ растиражировали выступление Константина Райкина, на котором он сказал: "У нас некрофильское государство, оно любит мертвых больше, чем живых".

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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