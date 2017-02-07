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Путин и Меркель договорились о встречах в нормандском формате

, ИА "Амител"
Президент России и канцлер германии обсудили ситуацию на Украине

Фото: ic.pics.livejournal.com

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, на котором договорились о встречах в нормандском формате. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава российского государства и канцлер Германии обсудили ситуации на Украине. Они сошлись во мнении, что в этой стране нужно немедленно восстановить режим прекращения огня. Для этого в самом ближайшем времени будут наращены дипломатические усилия.

Речь идет о продолжении решение этого вопроса  в "нормандском формате".

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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