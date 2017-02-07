Фото: jourdom.ru
42-летний пациент дома-интерната для инвалидов и престарелых в Якутии погиб от переохлаждения на крыльце учреждения из-за того, что не мог попасть внутрь. Об этом пишет ТАСС.
Как сообщается, ЧП случилось вечером 5 февраля. Пациент пришел в учреждение, но внутрь попасть не смог из-за закрытых дверей.
По предварительным данным, его смерть наступила из-за низкой температуры воздуха. Замерзшего пациента утром нашла работница учреждения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".
Комментарии
Всегда интересовал вопрос - зачем на ночь на замок закрывают такие учреждения. И где дежурная смена?
Все крепко спали что ли, не могли дверь открыть?