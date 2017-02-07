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42-летний пациент дома-интерната для инвалидов и престарелых в Якутии погиб от переохлаждения на крыльце учреждения из-за того, что не мог попасть внутрь. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщается, ЧП случилось вечером 5 февраля. Пациент пришел в учреждение, но внутрь попасть не смог из-за закрытых дверей.

По предварительным данным, его смерть наступила из-за низкой температуры воздуха. Замерзшего пациента утром нашла работница учреждения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".