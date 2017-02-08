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88 тысяч 700 смартфонов iPhone 6s решила отозвать корпорация Apple из-за проблем с аккумуляторами. Бракованная партия попала в магазины Объединенных Арабских Эмиратов. Компания намерена заменить в них батареи. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".

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Эти телефоны были произведены в Китае осенью 2015 года. Письмо об отзыве смартфонов уже отправлено в Министерство экономики ОАЭ.

Как сообщается, брак проявляется в том, что в какой-то момент телефоны просто перестают поддерживать работу iPhone и выключаются.