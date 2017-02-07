Фото: krd.ru

Правительство России во главе с Дмитрием Медведевым выступило за отказ от ограничения сроков бесплатной приватизации жилья в стране, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы кабмина Наталью Тимакову.

Она отметила, что председатель правительства предложил законодательно оформить отказ от данного ограничения.

По словам Тимаковой, члены фракции "Единая Россия" и профильные министры, присутствовавшие на совещании, где обсуждался данный вопрос, поддержали данное предложение.

Напомним, что действующий закон о бесплатной приватизации жилья работает до марта 2017 года.

