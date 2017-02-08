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"Алтайкрайэнерго" ввело ограничение подачи электроэнергии до уровня аварийной брони на бийском ООО "Теплоэнергогаз", отапливающем 20% наукограда.

Причина столь радикальной меры – долг порядка 10 миллионов рублей за потребленную электроэнергию. "Теплоэнергогаз" является одним из наиболее проблемных должников бийского отделения "Алтайкрайэнерго", – говорится в сообщении энергоснабжающей компании.

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В "Алтайкрайэнерго" добавляют, что долг "Теплоэнергогаза" превысил два периода платежа, если учитывать, что ежемесячное начисление составляет более 3,5 миллионов рублей.

Также энергетики подчеркивают, что в конце декабря руководство предприятия-должника было уведомлено о предстоящем ограничении 10 котельных, однако меры по погашению задолженности или реструктуризации долга предприняты не были.

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Напомним, что осенью прошлого года в "Алтайкрайэнерго" сообщали о прекращении подачи электроэнергии на 148 котельных в 23 районах из-за огромных долгов.