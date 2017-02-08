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Президент России Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье, документ об этом размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

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Как сообщалось ранее, теперь побои в семье, если речь идет о первом случае, рассматриваются не как уголовная ответственность, а как административная.

Как пишет ТАСС, этот законопроект вызвал в обществе большой резонанс. В некоторых городах прошли акции протеста против принятия этого закона. Нашлось множество сторонников, которые считают, что побои в семье нужно рассматривать в рамках уголовной ответственности.