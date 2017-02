meteovesti.ru

Рыба-рогозуб по кличке Дедушка, которая считалась старейшей в мире аквариумной рыбой, умерла в Чикаго. Дедушке было 90 лет, пишет портал russian.rt.com.

We’re sad to share that the Shedd family has bid farewell to one of our best-loved members: Granddad. #SheddGranddad https://t.co/xGcLUj1Qd9 pic.twitter.com/PyLgSmUHaU