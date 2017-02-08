meteovesti.ru
Рыба-рогозуб по кличке Дедушка, которая считалась старейшей в мире аквариумной рыбой, умерла в Чикаго. Дедушке было 90 лет, пишет портал russian.rt.com.
We’re sad to share that the Shedd family has bid farewell to one of our best-loved members: Granddad. #SheddGranddad https://t.co/xGcLUj1Qd9 pic.twitter.com/PyLgSmUHaU— Shedd Aquarium (@shedd_aquarium) 6 февраля 2017 г.
Как сообщается, рыба жила в аквариуме Джона Г. Шедда с 1933 года. За это время ее увидели больше 100 миллионов посетителей.
Рыба начала себя плохо чувствовать неделю назад. Сначала у нее пропал аппетит, потом начали отказывать внутренние органы. Специалисты приняли решение усыпить Дедушку.
Комментарии
Усыпить дедушку )))))))))) скоро за муравьями так же буду следить, может дедушка бы еще лет сто прожил! Вот же америкоссссы!
наверняка, это была не одна рыбка, а разные, но нельзя же обманывать бесконечно долго