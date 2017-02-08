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Дорогу рядом с медицинским кластером в нагорной части Барнаула расширят, а у нового перинатального центра "ДАР" обустроят две парковки, заявил глава администрации города Сергей Дугин.

Как сообщили в пресс-центре мэрии, накануне сити-менеджер провел выездное совещание по развитию инфраструктуры территории, прилегающей к медицинскому кластеру.

"Территорию надо развивать, благоустраивать. Планируем расширение дороги по улице Ляпидевского (от Змеиногорского тракта до краевой клинической больницы) до 9 метров, сделаем хороший освещенный тротуар. На пересечении улицы Ляпидевского со Змеиногорским трактом установим светофор", – сказал глава администрации.

Также он подчеркнул, что рядом с новым перинатальным центром "ДАР" создадут две парковки. Одна будет рассчитана на 50 машин, вторая — на 100.

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"В планах также оборудование парковки у лыжной базы "Динамо" на 80 мест. Дорогу начнем проектировать, а парковки постараемся сделать в этом году", – добавил сити-менеджер.

По его словам, средства на благоустройство выделены правительством Алтайского края.

Напомним, что нагорный медицинский кластер в Барнауле — это площадка, на которой располагается ряд современных медучреждений, в том числе краевая клиническая больница, центр гемодиализа, центр травматологии, онкологический диспансер и заработавший в конце 2016 года краевой перинатальный центр "ДАР".