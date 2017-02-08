Фото: belrynokby.ru
Мужчина погиб на одном из предприятий Славгорода, упав в устройство для дробления, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.
По данным ведомства, трагический инцидент случился 6 февраля на предприятии, профилирующемся на добыче и переработке солевого камня. "31-летний слесарь при выполнении работ по обработке соли упал в приемник измельчительного механизма стационарного устройства по дроблению", – уточняют в СКР.
Мужчина не сумел самостоятельно выбраться и скончался на месте ЧП.
В данный момент по факту гибели рабочего проводится доследственная проверка. Следователям предстоит выяснить, имели ли место на предприятии факты нарушения требований охраны труда.
Комментарии
Ужас.
Даже прелставить стиашно.
я так понимаю дробилка на подобии такой https://www.youtube.com/watch?v=MpLKGCFdfC8 страшно представить.....
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