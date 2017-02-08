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Аналитики PricewaterhouseCoopers прогнозируют, что к 2050 году экономика России будет занимать шестое место в мире. Кроме этого, экономика нашей страны станет сильнейшей в Европе. Об этом пишет "Лайф".
Аналитики сошлись во мнении, что рост экономики произойдет в развивающихся странах. Они предполагают, что "семёрка развивающихся стран" может увеличить свою долю мирового ВВП с 35% почти до 50%. Что касается ВВП европейских стран, то эта цифра будет составлять не более 10% от мирового уровня.
В докладе также сказано, что к тому времени свои позиции сдадут США и Германия. Например, Германия с пятого места опустится на девятое.
Усиление экономики произойдет в Бразилии и Индонезии.
Комментарии
Всё же Португалию догоним и перегоним, как путя и обещал, но как сказал классик "Жаль только - жить в эту пору прекрасную. Уж не придется - ни мне, ни тебе.