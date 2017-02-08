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Аналитики: к 2050 году экономика России станет сильнейшей в Европе

, ИА "Амител"
По данным аналитиков, свои позиции уступят США и Германия

Фото: pixabay.com

Аналитики PricewaterhouseCoopers прогнозируют, что к 2050 году экономика России будет занимать шестое место в мире. Кроме этого, экономика нашей страны станет сильнейшей в Европе. Об этом пишет "Лайф".

Аналитики сошлись во мнении, что рост экономики произойдет в развивающихся странах.  Они предполагают, что "семёрка развивающихся стран" может увеличить свою долю мирового ВВП с 35% почти до 50%. Что касается ВВП европейских стран, то эта цифра будет составлять не более 10% от мирового уровня.

В докладе также сказано, что к тому времени свои позиции сдадут США и Германия. Например, Германия с пятого места опустится на девятое.

Усиление экономики произойдет в Бразилии и Индонезии. 

 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

8.02.2017 10:53
- гость -

Всё же Португалию догоним и перегоним, как путя и обещал, но как сказал классик "Жаль только - жить в эту пору прекрасную. Уж не придется - ни мне, ни тебе.

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