Фото: администрация Алтайского края

Празднование 80-летия Алтайского края состоится 28 сентября 2017 года. Об этом заявил заместитель председателя правительства региона Виталий Снесарь, отвечая на вопросы в рамках форума на сайте краевой администрации.

"Юбилей нашего региона празднуется 28 сентября 2017 года. До 1937 года территория Алтайского края входила в состав Западно-Сибирского края, центром которого был город Новосибирск. Но, учитывая экономическую значимость и перспективы развития, ЦИК СССР 28 сентября 1937 года постановил выделить наш регион в самостоятельную административно-хозяйственную единицу с центром в городе Барнауле", – ответил Виталий Снесарь, отвечая на один из вопросов.

Отметим, что, скорее всего, часть торжественных мероприятий по традиции в честь 80-летия Алтайского края объединят с Днем города Барнаула, как это было пять лет назад. Впрочем, по словам Виталия Снесаря, юбилейные мероприятия, посвященные 80-летию Алтайского края, будут проходить в течение всего 2017 года. При этом поставлена задача охватить все муниципальные образования края.

Снесарь напомнил, что ярким событием культурной жизни региона в 2017 году станет VIII Межрегиональная молодёжная художественная выставка "Аз.Арт.Сибирь – 2017". Выставка будет работать в столице Алтайского края с 29 марта по 26 апреля.

"Основные юбилейные мероприятия, посвященные 80-летию Алтайского края, состоятся в середине сентября. В частности, запланирован концерт ансамбля русского танца "Огоньки" Государственной филармонии Алтайского края, посвященный 80-летию края и 50-летию коллектива. Одним из зрелищных мероприятий станет Фестиваль духовых оркестров городов Сибири. В этом мероприятии примет участие Президентский оркестр и рота почетного караула Службы коменданта Московского Кремля. Предварительное согласие уже получено", – добавил заместитель председателя правительства Алтайского края.

Кроме того, в этом году будет утверждена юбилейная медаль Алтайского края, которой будут награждаться граждане, внесшие значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие региона.

