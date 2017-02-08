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Президент России Владимир Путин подписал закон, который ужесточает наказание за нарушение законодательства о персональных данных. Об этом пишет сайт газеты "Известия".

Поправки коснулись закона 13.11 КоАП "Нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или распространения информации о гражданах (персональных данных)".

Наказание предусматривает штрафы, которые выросли после последних поправок. Для гражданских лиц штрафы выросли на две тысячи рублей – с одной до трех тысяч рублей, для должностных лиц штраф вырос вдвое – с пяти до десяти тысяч рублей, для юридических лиц – на 20 тысяч рублей (с 30 тысяч до 50 тысяч рублей).