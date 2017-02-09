Как получить качественную питьевую воду дома?

Ежедневно человек употребляет более двух литров питьевой воды. Чтобы не нанести вреда здоровью, она должна быть чистой и не содержать вредных для организма примесей. Домашние фильтры и системы очистки воды – это довольно популярные способы получить питьевую воду достойного качества не выходя из дома. Они бывают различного типа, пропускной способности – от совсем маленьких полуторалитровых кувшинов до внушительных автономных конструкций, с подогревом воды и без, дорогие и не очень системы очистки воды – сегодня вариантов на рынке множество. Всем, кто задумывается о том, какой купить фильтр, важно знать плюсы и минусы этих устройств.
Бытовые фильтры
В основе всех фильтров для очистки воды лежат нехитрые процессы: водопроводная вода, проходя через один или несколько фильтрующих элементов, очищается от различных примесей, хлора, механических взвесей. Словом, от всего, чем “богата” водопроводная вода.
Плюсы систем фильтрации:
- Различная производительность в зависимости от мощности системы: например, кувшинные фильтры очищают 1,5 литра в час, а стационарные системы очистки воды способны фильтровать объем 170–250 литров в сутки.
- Компактность. Все конструкции укрываются в специальной тумбе под раковиной или монтируются непосредственно в водопровод.
- Чем мощнее фильтрационная система, тем эффективнее она справляется с загрязнениями водопроводной воды.
Минусы фильтров для воды:
- Дорогое обслуживание. Картриджи и фильтрующие элементы требуют постоянной замены. Чем выше нагрузка на фильтр и чем грязнее вода, проходящая через него, тем короче срок службы фильтра.
- Риск повторного загрязнения. Все картриджи и фильтрующие элементы имеют свойство накапливать в себе полученные из воды отходы. При несвоевременной замене они возвращают эти отходы обратно в воду. Также “грязные” фильтры – идеальная среда для размножения болезнетворных бактерий.
- Стационарность. Для работы фильтра нужен водопровод, перенос и установка в другое место затруднительны и несут дополнительные расходы.
- Обедняют воду. Кроме загрязнений фильтры удаляют из воды и полезные минеральные вещества и соли, необходимые для организма. Такая вода может быть безопасной, но полезной — вряд ли.
- Пропускают хлорорганические соединения, которые образуются при хлорировании воды, загрязненной органическими веществами.
Пурифайер
Он является новинкой на рынке фильтров и систем очистки воды. Это устройство своего рода микс фильтра и кулера. Он очищает водопроводную воду, обеззараживает с помощью УФ-ламп (зависит от комплектации), а также подогревает ее. Такой водой можно заваривать чай или кофе.
Плюсы пурифайера:
- Бывают настольные и напольные. Настольные компактны и занимают немного места.
- Высокая производительность
- Применяется несколько систем фильтрации (от 2 до 5).
- Подает холодную и горячую воду согласно заданным настройкам температуры.
Минусы пурифайера:
- Аппарат требует наличия водопровода в радиусе 50 метров. Поэтому крайне сложно переместить пурифайер с места на место.
- Стоимость. Аппарат и комплектующие к нему дорогие. Фильтры к нему нужно менять каждые 3 месяца. И это при условии, что водопроводная вода достаточно качественна и не содержит в себе много хлорорганических веществ, металлов и т.п. При низком качестве воды и интенсивном использовании пурифаейра срок замены фильтров значительно сокращается.
- Установка и обслуживание только специалистами. В отличие от кулера, пурифайер – более сложное устройство. Так, при самостоятельной установке или замене картриджей может возникнуть реальная угроза залить соседей или повредить водопровод.
- Потребляет электроэнергию. Чем больше функций имеет устройство, тем выше потребление электроэнергии.
Вода из пурифайера при своевременной замене фильтрующих элементов также безопасна, как и из любого другого фильтра, очищающего водопроводную воду.
Если для вас важна качественная питьевая вода и оптимальная цена, то следует рассмотреть вариант кулера и бутилированной питьевой воды.
Кулер
Это устройство для нагрева и охлаждения. Модельный ряд кулеров достаточно широк и богат: напольные и настольные аппараты, с компрессорным и электронным охлаждением, с дополнительными функциями — встроенным шкафом или холодильником, интуитивно понятным управлением.
Плюсы кулера:
- Кулер – мобильное устройство. В отличие от пурифайера, его можно поставить куда угодно.
- Цена кулера зависит исключительно от ваших предпочтений. В кулере нет дорогостоящих комплектующих, которые нужно обязательно менять.
- Бутилированная вода для кулера безопасна, потому что проходит многоступенчатую очистку с помощью мощных промышленных фильтров, а также дезинфицируется УФ-лучами и озоном. Обычно качество воды жестко контролируется. Кроме того, зачастую кулерная вода еще и полезна благодаря сбалансированному составу и полезным микронутриентам.
- Бывают настольные и напольные модели. Настольные модели весьма компактны.
- Дополнительные функции. Напольные модели зачастую оснащены холодильником или шкафчиком, в котором удобно хранить чай, кофе и другие продукты.
Минусы кулера:
- Для кулера нужна бутилированная вода в 19 или 11,4-литровых бутылях.
- Кулер, как и всякое устройство, взаимодействующее с водой, нуждается в санитарной обработке. Однако, по сравнению с заменой фильтрующих элементов в системах очистки воды, стоимость санитарной обработки кулера невелика.
- Кулер и бутыль с водой занимают больше места, чем фильтр или пурифайер. Для решения этой проблемы существуют модели компактных кулеров и напольные кулеры с нижней загрузкой бутылей.
- Потребляет электроэнергию. Расход электричества зависит от модели кулера, его объема и типа охлаждения. Многие кулеры оснащены системой энергосбережения.
Барнаульская водяная компания предлагает самый широкий ассортимент кулеров в Барнауле и Алтайском крае. Питьевая вода "Легенда жизни" не просто безопасна, но и полезна, потому что содержит в себе йод, фтор, селен и янтарную кислоту, которые необходимы для здоровья и хорошего самочувствия каждый день. Качество бутилированной воды контролируется ежедневно в собственной производственной лаборатории, а также регулярно проходит инспекцию в государственных органах.
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