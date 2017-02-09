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Как получить качественную питьевую воду дома?

, ИА "Амител"
Что выбрать: фильтр, кулер или пурифайер, рассказали эксперты

Ежедневно человек употребляет более двух литров питьевой воды. Чтобы не нанести вреда здоровью, она должна быть чистой и не содержать вредных для организма примесей. Домашние фильтры и системы очистки воды – это довольно популярные способы получить питьевую воду достойного качества не выходя из дома. Они бывают различного типа, пропускной способности – от совсем маленьких полуторалитровых кувшинов до внушительных автономных конструкций, с подогревом воды и без, дорогие и не очень системы очистки воды – сегодня вариантов на рынке множество. Всем, кто задумывается о том, какой купить фильтр, важно знать плюсы и минусы этих устройств.

Бытовые фильтры

В основе всех фильтров для очистки воды лежат нехитрые процессы: водопроводная вода, проходя через один или несколько фильтрующих элементов, очищается от различных примесей, хлора, механических взвесей. Словом, от всего, чем “богата” водопроводная вода.

Плюсы систем фильтрации:

  • Различная производительность в зависимости от мощности системы: например, кувшинные фильтры очищают 1,5 литра в час, а стационарные системы очистки воды способны фильтровать объем 170–250 литров в сутки.
  • Компактность. Все конструкции укрываются в  специальной тумбе под раковиной или монтируются непосредственно в водопровод.
  • Чем мощнее фильтрационная система, тем эффективнее она справляется с загрязнениями водопроводной воды.

Минусы фильтров для воды:

  • Дорогое обслуживание. Картриджи и фильтрующие элементы требуют постоянной замены. Чем выше нагрузка на фильтр и чем грязнее вода, проходящая через него, тем короче срок службы фильтра.
  • Риск повторного загрязнения. Все картриджи и фильтрующие элементы имеют свойство накапливать в себе полученные из воды отходы. При несвоевременной замене они возвращают эти отходы обратно в воду. Также “грязные” фильтры – идеальная среда для размножения болезнетворных бактерий.
  • Стационарность. Для работы фильтра нужен водопровод, перенос и установка в другое место затруднительны и несут дополнительные расходы.
  • Обедняют воду. Кроме загрязнений фильтры удаляют из воды и полезные минеральные вещества и соли, необходимые для организма. Такая вода может быть безопасной, но полезной — вряд ли.
  • Пропускают хлорорганические соединения, которые образуются при хлорировании воды, загрязненной органическими веществами.

Пурифайер

Он является новинкой на рынке фильтров и систем очистки воды. Это устройство своего рода микс фильтра и кулера. Он очищает водопроводную воду, обеззараживает с помощью УФ-ламп (зависит от комплектации), а также подогревает ее. Такой водой можно заваривать чай или кофе.

 

 

Плюсы пурифайера:

  • Бывают настольные и напольные. Настольные компактны и занимают немного места.
  • Высокая производительность
  • Применяется несколько систем фильтрации (от 2 до 5).
  • Подает холодную и горячую воду согласно заданным настройкам температуры.

Минусы пурифайера:

  • Аппарат требует наличия водопровода в радиусе 50 метров. Поэтому крайне сложно переместить пурифайер с места на место.
  • Стоимость. Аппарат и комплектующие к нему дорогие. Фильтры к нему нужно менять каждые 3 месяца. И это при условии, что водопроводная вода достаточно качественна и не содержит в себе много хлорорганических веществ, металлов и т.п. При низком качестве воды и интенсивном использовании пурифаейра срок замены фильтров значительно сокращается.
  • Установка и обслуживание только специалистами. В отличие от кулера, пурифайер – более сложное устройство. Так, при самостоятельной установке или замене картриджей может возникнуть реальная угроза залить соседей или повредить водопровод.
  • Потребляет электроэнергию. Чем больше функций имеет устройство, тем выше потребление электроэнергии.

Вода из пурифайера при своевременной замене фильтрующих элементов также безопасна, как и из любого другого фильтра, очищающего водопроводную воду.

Если для вас важна качественная питьевая вода и оптимальная цена, то следует рассмотреть вариант кулера и бутилированной питьевой воды.

Кулер

Это устройство для нагрева и охлаждения. Модельный ряд кулеров достаточно широк и богат: напольные и настольные аппараты, с компрессорным и электронным охлаждением, с дополнительными функциями — встроенным шкафом или холодильником, интуитивно понятным управлением.

Плюсы кулера:

  • Кулер – мобильное устройство. В отличие от пурифайера, его можно поставить куда угодно.
  • Цена кулера зависит исключительно от ваших предпочтений. В кулере нет дорогостоящих комплектующих, которые нужно обязательно менять.
  • Бутилированная вода для кулера безопасна, потому что проходит многоступенчатую очистку с помощью мощных промышленных фильтров, а также дезинфицируется УФ-лучами и озоном. Обычно качество воды жестко контролируется. Кроме того, зачастую кулерная вода еще и полезна благодаря сбалансированному составу и полезным микронутриентам.
  • Бывают настольные и напольные модели. Настольные модели весьма компактны.
  • Дополнительные функции. Напольные модели зачастую оснащены холодильником или шкафчиком, в котором удобно хранить чай, кофе и другие продукты.

Минусы кулера:

  • Для кулера нужна бутилированная вода в 19 или 11,4-литровых бутылях.
  • Кулер, как и всякое устройство, взаимодействующее с водой, нуждается в санитарной обработке. Однако, по сравнению с заменой фильтрующих элементов в системах очистки воды, стоимость санитарной обработки кулера невелика.
  • Кулер и бутыль с водой занимают больше места, чем фильтр или пурифайер. Для решения этой проблемы существуют модели компактных кулеров и напольные кулеры с нижней загрузкой бутылей.
  • Потребляет электроэнергию. Расход электричества зависит от модели кулера, его объема и типа охлаждения. Многие кулеры оснащены системой энергосбережения.

Барнаульская водяная компания предлагает самый широкий ассортимент кулеров в Барнауле и Алтайском крае. Питьевая вода "Легенда жизни" не просто безопасна, но и полезна, потому что содержит в себе йод, фтор, селен и янтарную кислоту, которые необходимы для здоровья и хорошего самочувствия каждый день. Качество бутилированной воды контролируется ежедневно в собственной производственной лаборатории, а также регулярно проходит инспекцию в государственных органах.

Купить кулер и воду с доставкой в Барнауле вы можете по телефонам: 777-777, 222-222 или на сайте: www.777-777.org

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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