Фото: tverigrad.ru

Ученые Массачусетского университета, проведя анализ более 220 тысяч страниц в социальных сетях, выявили связь между селфи и интимной жизнью.

Как передает ФАН, исследование показало, что частые публикации селфи свидетельствуют о наличии проблем в приватной жизни или неудовлетворенности имеющимся партнером.

Фото с домашними животными, по мнению научных сотрудников университета, говорят о том, что создатель снимков имеет непонятные чувства относительно его теперешних отношений.

А вот снимки с природой говорят о том, что у пользователей соцсетей все хорошо.

При этом ученые так и не смогли разобраться с тем, что происходит в жизни людей, публикующих политические посты.