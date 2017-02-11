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"Самоцветы" споют любимые барнаульцами песни и проведут юбилейный концерт

, ИА "Амител"
"Не надо печалиться": в краевую столицу приедет ВИА "Самоцветы"

Фото: misanec.ru

27 февраля в театре драмы состоится юбилейный концерт ВИА "Самоцветы". Со сцены прозвучат такие знакомые многим песни, как "Мой адрес — Советский Союз", "Не надо печалиться" и "Все, что в жизни есть у меня". В этом концерте примут участие: Елена Преснякова, Александр Нефедов, Олег Слепцов, Георгий Власенко, а также специальный гость – Вероника Андреева.

По словам организаторов, это будет масштабное шоу из самых известных песен 70-х, 80-х и 90-х.

"Коллектив "Самоцветы" действительно заслуживает звание "ветеранов" эстрады, группа существует уже более сорока лет и за эти годы приобрела неслыханную популярность среди людей самых разных поколений. Практически каждая песня "Самоцветов" становится хитом, который звучит со всех радиостанций, на каждом праздничном концерте. Это юбилейное выступление может стать одним из ярчайших музыкальных событий нынешнего года", — рассказывают в концертно-театральном агентстве "Лага-Арт". 

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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