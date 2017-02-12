Легендарная рок-группа "Сплин" 21 февраля представит барнаульцам свой новый альбом "Ключ к шифру". Как рассказывают организаторы, это 15 песен, записанных на собственной студии команды в Санкт-Петербурге в атмосфере максимального комфорта.
"Ключ к шифру" – это 55 минут музыки и текста, где небесный хор воспевает жизнь городских окраин, где переплетаются судьбы людей и китов, где лучше без гроша на родине, чем с грошом на чужбине. Лидер группы "Сплин" Александр Васильев считает, что каждая песня – это зашифрованное сообщение. Посторонний человек ничего не поймёт. Но тот, кому эта песня понравилась и запомнилась, должен знать, что и у него есть ключ к шифру", – рассказывают в концертном агентстве "Лига-Арт".
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