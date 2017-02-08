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Цены на коньяк и водку (бутылки объемом 0,5) могут быть повышены в России. Такое предложение прозвучало в Минфине, пишет ТАСС.

Как сообщается, отпускная цена на бутылку водки у производителей может вырасти до 173 рублей, а у оптовиков – до 178 рублей. Коньяк у производителей будет стоить 314 рублей, а у оптовиков – 323 рубля.

Повышение крепкого алкоголя обусловлено ростом акцизов, инфляцией и увеличением тарифов на электричество.

Сейчас минимальная цена на коньяк в рознице составляет 322 рубля, а на водку – 190 рублей.

