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Цены на водку и коньяк могут подняться в России в 2017 году

, ИА "Амител"
Цены на эту продукцию могут поднять из-за роста акцизов

Фото:boombob.ru

Цены на коньяк и водку (бутылки объемом 0,5) могут быть повышены в России. Такое предложение прозвучало в Минфине, пишет ТАСС.

Как сообщается, отпускная цена на бутылку водки у производителей может вырасти до 173 рублей,  а у оптовиков – до 178 рублей. Коньяк у производителей будет стоить 314 рублей, а у оптовиков – 323 рубля.

Повышение крепкого алкоголя обусловлено ростом акцизов, инфляцией и увеличением тарифов на электричество.

Сейчас минимальная цена на коньяк в рознице составляет 322 рубля, а на водку – 190 рублей. 
 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

8.02.2017 11:33
А в это время..

Стоимость похода авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» к берегам Сирии и обратно в Россию превысила 7,5 млрд руб., подсчитал РБК. В эту сумму входят затраты на топливо, авиацию и расходы на содержание личного состава

Военное ведомство 14 ноября сообщило о падении палубного истребителя МиГ-29К. По данным издания «Газета.ру», при посадке самолета отказали оба двигателя, из-за чего МиГ-29 разбился и затонул. Спустя три недели Минобороны подтвердило потерю корабельного Су-33 Таким образом, замена двух вышедших из строя истребителей могла обойтись российскому бюджету в сумму от $70 до $103,4 млн. По курсу ЦБ на дни аварий — 14 ноября (65,2 руб.) и 5 декабря (64,1 руб.) 2016 года — стоимость новых МиГ-29 могла составить от 4,5 млрд руб. до 6,7 млрд руб.

Подробнее на РБК: http://www.rbc.ru/politics/07/02/2017/5851603a9a794750e8a409d2

0  0
8.02.2017 11:46
- гость -

Баран какой-то выпендрился. Деньги на поход посчитал, да вот одно не учел, опыт который получили в этом походе! Только реальный поход позволяет его приобрести и на это никаких денег не жалко. А вот цены на алкоголь поднимают наше бестолковое правительство...так и приучают народ к нелегальному и переход на самообеспечение. Сады у людей есть, вина понаделают, и самогон всё лучше и лучше

0  0
8.02.2017 11:47
- гость -

Но если человек не хочет зря топтать мироздание, пусть он пошлет к свиньям "Ханаанский бальзам" и "Дух Женевы"... и приготовит себе "Слезу комсомолки". Пахуч и странен этот коктейль... Пьющий просто водку сохраняет и здравый ум, и твердую память или, наоборот, теряет разом и то, и другое. А в случае со "Слезой комсомолки" просто смешон: выпьешь ее сто грамм, этой слезы, -- память твердая, а ума как не бывало. Выпьешь еще сто грамм -- и сам себе удивляешься: откуда взялось столько здравого ума? И куда девалась вся твердая память? Даже сам рецепт "Слезы" благовонен. А от готового коктейля, от его пахучести, можно на минуту лишиться чувств и сознания. Я, например, лишался: Лаванда (одеколон) -- 15 г // Вербена (духи) -- 15 г // Лесная вода (лосьон) -- 30 г // Лак для ногтей -- 2 г // Зубной элексир (75% спирта) -- 150 г // Лимонад -- 150 г.

Москва - Петушки (В. Ерофеев)

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8.02.2017 11:53
Миротрворeц

Временщик,да не переживай,ещё пару Захарченко повяжем и будем в плюсе! Так, что жри белоленточник уодку по 205 рубасов за пузырь! Хе,хе,хе!

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8.02.2017 11:54
- гость -

Все сгорит у Вани в брюхе, даже литр тормозухи.

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