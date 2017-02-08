Фото: 22.мвд.рф
Приговор в отношении трех участников барнаульской организованной группы, причастных к поставкам и сбыту синтетических наркотиков, вступил в силу — злоумышленники получили сроки в колонии строгого режима, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Деятельность преступников была пресечена в феврале прошлого года при силовой поддержке бойцов спецназа.
Доказано, что участники преступной группы занимались сбытом оптовых партий наркотиков от одного из интернет-магазинов, действующего в нескольких регионах России. Злоумышленники использовали "тайники-закладки" и исключали визуальный контакт с покупателями.
Преступники приговорены к лишению свободы в колонии строгого режима на срок от шести до 8,5 лет.
Комментарии
а кто-то за свадьбу пятерик строгача схлопотал...
ФСКН-у зачёт! Полицаи оптовиков не ловят (не умеют), граммами довольствуются...
ФСКН - это полиция
ФСКН-у зачёт! Полицаи оптовиков не ловят (не умеют), граммами довольствуются..
Тебя после гонококов в полицию не взяли...вот ты и бесишься...клоун