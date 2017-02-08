Долг платежом красен, просроченный долг — коллектором опасен. По последним данным экспертов проекта ОНФ "За права заемщиков", уровень задолженности россиян составляет 10,7 трлн рублей. Объем просрочки — 914 млрд рублей. Чтобы вопрос погашения просрочки решался без долгих судов, в практику еще летом 2016 года ввели исполнительную надпись нотариуса. Чтобы сделать работу коллекторов прозрачнее, с 1 января 2017 года ужесточили закон. Однако на обновленном правовом поле заложено несколько мин.

Исполнительная надпись нотариуса

Исполнительная надпись нотариуса — это документ, который готовит нотариус по просьбе кредитора в отношении заемщика с просрочкой. ИН позволяет взыскивать долги без судебной инстанции, поскольку является официальным распоряжением о взыскании для судебных приставов.

Обращаться к нотариусу за такой услугой могут банки с кредитными договорами, частные лица и организации с нотариально заверенными договорами займа. Закон не разрешает этого делать микрофинансовым организациям и простым кредиторам, занявшим вам денег под расписку.

Насколько эта процедура прозрачна, обсуждали на недавнем круглом столе, организованном реготделением ОНФ в Алтайском крае.

По мнению президента Алтайской нотариальной палаты Натальи Дрожжиной, это удобно обеим сторонам. Кредитору и должнику не надо тратить время и деньги на участие в суде. Плюс для заемщика еще в том, что по ИН ему придется оплатить только оставшуюся сумму долга и просроченные проценты. Правда, траты на оплату по подготовке нотариальной надписи также лягут на его плечи: это тариф нотариуса – 0,5℅ от суммы, заявленной в исполнительной надписи (не менее 1,5 тысяч рублей и не больше 300 тысяч рублей) плюс 3450 рублей за правовую и техническую работу.

По данным проекта ОНФ "За права заемщиков", уровень закредитованности жителей Алтайского края — 23%. Средняя задолженность на одно домохозяйство — 146 тысяч рублей. 10,9% от этого — просроченная задолженность.

Правда, алтайские нотариусы за полгода работы этой нормы ни одной исполнительной надписи пока не оформили. В работе управления Федеральной службы судебных приставов было шесть таких документов. Судя по всему, от нотариусов из других регионов.

Банки в Алтайском крае тоже пока не спешат пользоваться этим новшеством. Во всяком случае, крупные игроки рынка — "ВТБ24" и "Сбербанк" — к нотариусам идти не собираются.

По словам начальника Управления защиты интересов Алтайского отделения № 8644 ПАО "Сбербанк" Марины Кузинской, у банка такой практики нет, в кредитных договорах этот пункт не прописан.

Да и вряд ли крупные банки будут обращаться к нотариусам — у них есть свои службы по взысканию. А вот мелкие вполне могут.

По данным "Объединенного кредитного бюро", по итогам 2016 года доля просроченных счетов в общем количестве открытых кредитов составила 17,5%. За год количество просроченных кредитов выросло на 7%, до 13,55 млн рублей. Объем просроченной задолженности по итогам вырос на 13%, до 1,3 трлн рублей. По итогам 2016 года в России 44,7 млн заемщиков с открытыми кредитами.

В любом случае обращайте внимание на свои кредитные договоры. Банк обязан прописать в договоре (или в допсоглашении) возможность взыскивания с вас просроченной задолженности через нотариальную надпись, если он планирует это делать в дальнейшем.

Вопросов тут пока много. Например, участие коллекторов. Да, они могут получить в работу исполнительный документ. Но только если кредитор будет его передавать через суд. Без суда ИН можно передать только судебным приставам.

Еще важный момент — в законе не оговорено, как именно заемщик должен узнать о том, что в его отношении составлена нотариальная надпись. Кредитор обязан уведомить любым способом, но общения с нотариусом у вас не будет. А вдруг письмо затеряется в почте? Вполне вероятно, что должники будут узнавать о наличии ИН уже от приставов.

Ужесточение закона о коллекторах

Но если исполнительная надпись нотариуса — это всего лишь альтернатива для упрощения процедуры, то закон о коллекторах к исполнению обязателен, но желающих работать по закону пока очень мало. Эту тему также обсуждали на экспертной площадке ОНФ в Алтайском крае.

Напомним, с 1 января 2017 года коллекторам нельзя обнародовать данные о должнике в соцсетях, звонить раньше 8 утра и позже 22 часов (а в выходные до 9 и после 20 часов), звонить чаще восьми раз в месяц и чаще двух раз в неделю, угрожать, звонить со скрытого номера телефона.

Эксперт ОНФ, редактор "Алтайского информационного портала защиты прав заемщиков" Игорь Нестеров, как и многие другие эксперты, отметил, что в этой норме не все однозначно. Например, раньше 8 утра – это по месту жительства должника или по официальному месту работы коллектора, если он из другого региона? Не расписаны в законе формулировки угроз. Что именно будет считаться угрозой?

Но главное (и самое спорное) изменение — появился специальный реестр, в котором по закону должны быть зарегистрированы все компании, занимающиеся взысканием долгов. Без вступления в реестр коллекторская фирма будет работать незаконно. Ведет его Федеральная служба судебных приставов.

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На 8 февраля 2017 года в этом реестре была 51 организация, и ни одной из Алтайского края. То есть пока ни одна алтайская коллекторская фирма не может обращаться к должнику. Если это будет происходить, должник имеет право обратиться с жалобой в прокуратуру или к приставам. "Выбивал" долгов можно привлечь к ответственности по суду за невступление в реестр и работу не по закону.

Впрочем, ничего не мешает коллекторам из других регионов работать с должниками из разных территорий страны.

Почему коллекторы не хотят вступать в реестр? "Удовольствие" недешевое: надо иметь 10 миллионов уставного капитала, заплатить госпошлину в 100 тысяч и застраховать еще на 10 миллионов свою ответственность на год за возможное причинение убытков должнику в ходе взыскания задолженности.

По словам главы коллекторского агентства "РусАзияДолг" Дмитрия Удоденко, в Алтайском крае ни одна организация не имеет достаточных средств за попадание в реестр. Закон он назвал нерабочим.

Но при этом он пояснил, как теперь коллекторы смогут обходить закон:

"Я не вижу четкой границы между юридическим сопровождением взыскания долга мной как юристом–одиночкой и коллектором. У меня есть юридическое образование, и я вправе оказывать помощь по взысканию долгов. Я могу работать как физлицо, являясь представителем взыскателя".

Будет ли такой "частник" нарушением закона, ведь сам закон на физлиц свое действие не распространяет? Однозначного ответа пока нет.

Вот как прокомментировала на круглом столе ОНФ этот спорный момент начальник отдела правового обеспечения Управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю Анна Гаврилова:

"Мы можем привлекать к ответственности только юридических лиц, которые включены в государственный реестр. Физическое лицо, осуществляющее юридическое сопровождение долга, под данные нормы не подходит".

Однако же в службе судебных приставов заверяют, что будут работать не только с коллекторами из реестра, но и с теми, кто в него не вошел.

КОАП РФ, статья 14.57: Незаконные действия кредитора или лица, действующего от его имени, влекут наложение административного штрафа на граждан от 5 до 50 тысяч рублей, на должностных лиц — от 10 до 100 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 6 месяцев до 1 года; на юридических лиц — от 20 до 200 тысяч рублей.

Нарушение юрлицом, включенным в госреестр, — штраф на должностных лиц в размере от 25 до 200 тысяч рублей или дисквалификация на срок от 6 месяцев до 1 года; на юридических лиц — от 50 до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Нарушение юрлицом, НЕ включенным в госреестр, — штраф на граждан в размере от 50 тысяч до 500 тысяч рублей; на должностных лиц — от 100 тысяч до одного 1 млн рублей или дисквалификация на срок от 6 месяцев до 1 года; на юридических лиц — от 200 тысяч до 2 млн рублей.

P.S. Центробанк готовит еще одну поправку в российское законодательство: предлагает ограничить банки и микрофинансовые организации в возможности взыскания "просрочки" по потребительским кредитам.

Кстати, в законе могут появиться ограничения для заемщиков: им хотят запретить при определенных условиях (которые пока не прописаны) брать новый кредит, если они не рассчитались со старым.