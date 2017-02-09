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Бесплатный мастер-класс по декору пройдет в Барнауле

, ИА "Амител"
Одиннадцатого февраля в INDEX пройдет бесплатный мастер-класс "Романтический ужин в стиле INDEX"

Совсем скоро наступит самый романтичный праздник года — День всех влюбленных. Уже пора начать задумываться, как порадовать свою половинку в День святого Валентина. Волшебный романтический вечер для двоих, пожалуй, лучший подарок в этот день. Главный атрибут такого вечера, безусловно, ужин при свечах в атмосфере романтики и любви. Специально ко Дню всех влюбленных магазин самых стильных интерьеров INDEX и знаменитый флорист-декоратор Барнаула Ксения Агаева приглашают всех на бесплатный мастер-класс "Романтический ужин в стиле INDEX".

Как выбрать столовое белье и какую посуду поставить на стол, в каком цвете накрывать ужин и чем украсить получившуюся композицию, какой стиль оформления использовать и как свернуть обычную салфетку, чтобы стильно дополнить классическую сервировку? Эти и многие-многие другие секреты настоящего романтического ужина вам поведает профессиональный декоратор Ксения Агаева, автор шикарных флористических проектов. Участники мастер-класса своими руками смогут создать центральную цветочную композицию и узнать, какой декор лучше всего подойдет для стола и как сочетать посуду для ужина при свечах.

Участие в мастер-классе абсолютно бесплатно. Каждому участнику милая валентинка от INDEX в подарок.

Дата проведения мероприятия: 11.02.2017 (суббота)
Время: 13.00
Место: магазин INDEX, ТВК Республика, пр. Космонавтов, 6г
Запись по телефону: 8-913-268-47-28 или в группе INDEX

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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