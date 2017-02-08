Фото: altairegion22.ru

Каждый день со снегом на трассах Алтайского края борется около 500 единиц дорожной техники, а во время штормовых предупреждений на дороги выходит около 1000 машин. Об этом сообщает официальный сайт администрации региона.

В ведомстве уточняют, что эта зима выдалась особенно сложной. В крае уже 17 раз объявляли штормпрогноз из-за сильного снега и метелей. Проверка роботы дорожных служб проводится постоянно. Очередная проверка прошла на прошлой неделе. Минтранс региона особое внимание уделил межмуниципальной дороге "Сибирские Огни – Чернопятово – Нагорный" протяженностью 24 км. Она соединяет районный центр Павловск с несколькими населенными пунктами – Сибирские Огни, Красный Май, Нагорный, Касмала и Чернопятово. Там живет около тысячи жителей.

Когда в регионе идут сильные снегопады, дорожники работают 24 часа в сутки. В помощь дорожным службам и для удобства участников движения в открытом доступе на сайте Алтайавтодора есть данные метеостанций, которые показывают текущее состояние проезжей части и видимость на региональных трассах.