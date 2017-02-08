Фото: altairegion22.ru
Каждый день со снегом на трассах Алтайского края борется около 500 единиц дорожной техники, а во время штормовых предупреждений на дороги выходит около 1000 машин. Об этом сообщает официальный сайт администрации региона.
В ведомстве уточняют, что эта зима выдалась особенно сложной. В крае уже 17 раз объявляли штормпрогноз из-за сильного снега и метелей. Проверка роботы дорожных служб проводится постоянно. Очередная проверка прошла на прошлой неделе. Минтранс региона особое внимание уделил межмуниципальной дороге "Сибирские Огни – Чернопятово – Нагорный" протяженностью 24 км. Она соединяет районный центр Павловск с несколькими населенными пунктами – Сибирские Огни, Красный Май, Нагорный, Касмала и Чернопятово. Там живет около тысячи жителей.
Когда в регионе идут сильные снегопады, дорожники работают 24 часа в сутки. В помощь дорожным службам и для удобства участников движения в открытом доступе на сайте Алтайавтодора есть данные метеостанций, которые показывают текущее состояние проезжей части и видимость на региональных трассах.
Комментарии
это на 64 км один погрузчик и одна машинка-самосвал, слЁзки текут по щекам....но теплее не становится, только слегка посолонЕло....когда 1000 единиц выходит наверно гастарбайтеров садят за руль или бухгалтерш из хоз.отдела? и почему только в снегопад? такая ценная техника и простаивает, не пойму, куда смОтрит региональное (провинциальное) праИтельство......скоро весна, будет ещЁ интереснЕЕ, думаю
"Проходивший мимо" ты дебил?