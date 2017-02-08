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ВИЧ-инфицированные пациенты в регионах России жалуются на дефицит необходимых им препаратов — в числе субъектов Федерации, откуда поступают обращения, значится и Алтайский край.

Как сообщает "Коммерсант", пациенты указывают на нехватку лекарств в медучреждениях или на смену схемы лечения, то есть комбинации препаратов без медицинских показаний.

В частности, по словам руководителя отдела по мониторингу "Коалиции по готовности к лечению" Алексея Михайлова, только из Новосибирской области поступило более 30 обращений об отсутствии препаратов и массовой смене схем.

В период с декабря 2016 года по январь 2017 года на сайт www.pereboi.ru, являющийся проектом движения "Пациентский контроль", обратились 49 человек из российских регионов.

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Что касается Алтайского края, то о неполучении препаратов по причине их отсутствия заявили шесть пациентов из Бийска. Еще четыре жителя Барнаула сообщили о том, что получили только два препарата из трех, а еще одному пациенту их не выдали вовсе.

Подобные обращения поступают из Волгограда, Москвы, Владивостока, Йошкар-Олы, Краснодарского края, Ленинградской области, Челябинска и Башкирии.

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"Проблема, если схему меняют каждый месяц. К каждому препарату необходимо привыкать: есть пациенты, которые на недели выпадают из нормальной жизни из-за побочных эффектов", – подчеркивают в "Пациентском контроле".