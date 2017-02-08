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Дональд Трамп разочаровался в своем пресс-секретаре и ищет ему напарника

, ИА "Амител"
Трамп недоволен работой Шона Спайсера на этой должности

Фото: cityreporter.ru

Президент США Дональд Трамп недоволен работой своего пресс-секретаря Шона Спайсера. Отметим, что Спайсер совмещает сразу две должности – пресс-секретаря и директора Белого дома по коммуникациям. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".

Как правило, на этих должностях работают два человека. Но Трамп хотел провести эксперимент и поставил на это место одного человека.

В Белом доме говорят, что Трамп ежедневно жалеет о том, что он остановил свой выбор на Шоне Спайсере. Изначально он хотел отдать это место  Келлиэнн Конуэй, которая сейчас занимает пост советника президента.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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