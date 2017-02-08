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Барнаулец возмущен "личной парковкой", организованной хозяином Lexus. Фото

, ИА "Амител"
По словам горожанина, из-за владельца иномарки заняты свободные места для стоянки

Фото: vk.com/barneos22

Житель Барнаула жалуется в соцсетях на владельца автомобиля Lexus, который, по словам мужчины, организовал "личную парковку" сразу для нескольких автомобилей.

"Человек, владелец данного "Лексуса", организовал во дворе парковку для своих автомобилей. У него их порядка 3 штук. Одной машиной перекрывает, другие где-то в разъездах. Ночью бывает, что стоит только 1 машина, перекрыв остальные места. Выкапывал себе парковку самостоятельно", – рассказывает горожанин в паблике Barnaul 22.

По словам автора заметки, из-за этого не могут прочистить дорогу во дворе и невозможно найти место для ночной парковки, хотя места свободны.

"Подскажите, куда обратиться, чтобы устранили такую личную "парковку"?" – задает вопрос горожанин.

Барнаульцы, подключившиеся к обсуждению, дают разные советы. Многие предлагают попросту самостоятельно очистить снежную бровку и спокойно парковать свои автомобили. Кто-то считает, что снежную преграду можно преодолеть на внедорожнике и тем самым решить вопрос.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

8.02.2017 12:27
- гость -

Кто же мешает взять в руки лопату и за полчаса убрать разделительный бугорок?

0  0
8.02.2017 12:27
- гость -

всем бы только жаловаться.а взять лопату слабо.либо вызвать трактор и оплатить.

0  0
8.02.2017 12:30
- гость -

зато автор потратил время на написание поста.и не исключено что написал заявление в администрацию и т.д .а когда валил снег отсиживался дома.а хозя лексуса чистил снег

0  0
8.02.2017 12:31
- гость -

если есть деньги на 3 машины, почему нет денег на гараж или платную стоянку

0  0
8.02.2017 12:32
- гость -

- гость - 8 февраля 2017 г. 12:27 ++++++++++++

0  0
8.02.2017 12:32
- гость -

Выкапывал себе парковку самостоятельно", — рассказывает горожанин в паблике Barnaul 22.

На что жалуешься? На то, что у тебя руки только под клавиатуру заточены? Он себе сделал. Лопату в зубы и вперед, делай себе.

0  0
8.02.2017 12:35
- гость -

пожаловался дитятка. некуда жоповозку свою воткнуть

0  0
8.02.2017 12:41
- гость -

предыдущие комменты один и тот же алень оставил?

0  0
8.02.2017 12:46
Отчаянная

А поговорить, как мужик с мужиком автор жалобы не в состоянии? Или будет смирно ждать, что придет в его двор какой-то дядя и ликвидирует самовольную парковку, и тогда справедливость восторжествует?

0  0
8.02.2017 12:48
- гость -

8.02.2017 12:41 - гость -

Нет. Это оленю написали. Может быть даже тебе.

0  0
8.02.2017 12:55
- гость -

> если есть деньги на 3 машины, почему нет денег на гараж или платную стоянку

Деточка, есть такие вещи в жизни, которые за деньги не купить. Например, несуществующий в природе гараж возле дома.

0  0
8.02.2017 12:57
Массаж мозга

О чём разговаривать? Лопату в зубы и вперёд, расчисть себе заезд на его парковку.

0  0
8.02.2017 12:58
Массаж мозга

... а лучше, купи гараж.

0  0
8.02.2017 13:00
- гость -

есть такие вещи в жизни, которые за деньги не купить.

Это верно. Например желание пройти до машины 2-5 минут. Или нежелание кидать машину там где ей не место. Никаких денег не хватит на такие покупки.

0  0
8.02.2017 13:02
- гость -

Похоже двор вообще не чистят, и ищут причину. Можно припарковать автомобиль в "зад" лексуса, и проезд он сам очистит

0  0
8.02.2017 13:07
- гость -

8.02.2017 13:02 - а вот дальнейшее уже будет зависеть от владельца лекса, насколько он - Человек. А почему на Лексе затерты цифирьки? Страна должна знать своих хероев

0  0
8.02.2017 13:10
- гость -

А на что жаловаться не пойму? Что самовольно чистит снег без спроса?

0  0
8.02.2017 13:14
- гость -

8.02.2017 13:10 - гость -

Жалуется, что ему халявы не обломилось.

0  0
8.02.2017 13:14
- гость -

Как да как. Известно как. Мало ли их уже сгорело?

0  0
8.02.2017 13:15
- гость -

8.02.2017 13:14 - гость -

У писаки руки под работу не заточены.

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