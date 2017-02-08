Фото: vk.com/barneos22
Житель Барнаула жалуется в соцсетях на владельца автомобиля Lexus, который, по словам мужчины, организовал "личную парковку" сразу для нескольких автомобилей.
"Человек, владелец данного "Лексуса", организовал во дворе парковку для своих автомобилей. У него их порядка 3 штук. Одной машиной перекрывает, другие где-то в разъездах. Ночью бывает, что стоит только 1 машина, перекрыв остальные места. Выкапывал себе парковку самостоятельно", – рассказывает горожанин в паблике Barnaul 22.
По словам автора заметки, из-за этого не могут прочистить дорогу во дворе и невозможно найти место для ночной парковки, хотя места свободны.
"Подскажите, куда обратиться, чтобы устранили такую личную "парковку"?" – задает вопрос горожанин.
Барнаульцы, подключившиеся к обсуждению, дают разные советы. Многие предлагают попросту самостоятельно очистить снежную бровку и спокойно парковать свои автомобили. Кто-то считает, что снежную преграду можно преодолеть на внедорожнике и тем самым решить вопрос.
Комментарии
Кто же мешает взять в руки лопату и за полчаса убрать разделительный бугорок?
всем бы только жаловаться.а взять лопату слабо.либо вызвать трактор и оплатить.
зато автор потратил время на написание поста.и не исключено что написал заявление в администрацию и т.д .а когда валил снег отсиживался дома.а хозя лексуса чистил снег
если есть деньги на 3 машины, почему нет денег на гараж или платную стоянку
- гость - 8 февраля 2017 г. 12:27 ++++++++++++
Выкапывал себе парковку самостоятельно", — рассказывает горожанин в паблике Barnaul 22.
На что жалуешься? На то, что у тебя руки только под клавиатуру заточены? Он себе сделал. Лопату в зубы и вперед, делай себе.
пожаловался дитятка. некуда жоповозку свою воткнуть
предыдущие комменты один и тот же алень оставил?
А поговорить, как мужик с мужиком автор жалобы не в состоянии? Или будет смирно ждать, что придет в его двор какой-то дядя и ликвидирует самовольную парковку, и тогда справедливость восторжествует?
8.02.2017 12:41 - гость -
Нет. Это оленю написали. Может быть даже тебе.
> если есть деньги на 3 машины, почему нет денег на гараж или платную стоянку
Деточка, есть такие вещи в жизни, которые за деньги не купить. Например, несуществующий в природе гараж возле дома.
О чём разговаривать? Лопату в зубы и вперёд, расчисть себе заезд на его парковку.
... а лучше, купи гараж.
есть такие вещи в жизни, которые за деньги не купить.
Это верно. Например желание пройти до машины 2-5 минут. Или нежелание кидать машину там где ей не место. Никаких денег не хватит на такие покупки.
Похоже двор вообще не чистят, и ищут причину. Можно припарковать автомобиль в "зад" лексуса, и проезд он сам очистит
8.02.2017 13:02 - а вот дальнейшее уже будет зависеть от владельца лекса, насколько он - Человек. А почему на Лексе затерты цифирьки? Страна должна знать своих хероев
А на что жаловаться не пойму? Что самовольно чистит снег без спроса?
8.02.2017 13:10 - гость -
Жалуется, что ему халявы не обломилось.
Как да как. Известно как. Мало ли их уже сгорело?
8.02.2017 13:14 - гость -
У писаки руки под работу не заточены.