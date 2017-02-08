Фото: vk.com/barneos22

Житель Барнаула жалуется в соцсетях на владельца автомобиля Lexus, который, по словам мужчины, организовал "личную парковку" сразу для нескольких автомобилей.

"Человек, владелец данного "Лексуса", организовал во дворе парковку для своих автомобилей. У него их порядка 3 штук. Одной машиной перекрывает, другие где-то в разъездах. Ночью бывает, что стоит только 1 машина, перекрыв остальные места. Выкапывал себе парковку самостоятельно", – рассказывает горожанин в паблике Barnaul 22.

По словам автора заметки, из-за этого не могут прочистить дорогу во дворе и невозможно найти место для ночной парковки, хотя места свободны.

"Подскажите, куда обратиться, чтобы устранили такую личную "парковку"?" – задает вопрос горожанин.

Барнаульцы, подключившиеся к обсуждению, дают разные советы. Многие предлагают попросту самостоятельно очистить снежную бровку и спокойно парковать свои автомобили. Кто-то считает, что снежную преграду можно преодолеть на внедорожнике и тем самым решить вопрос.