28 февраля Любовь Успенская приезжает в Барнаул с новой концертной программой "Еще люблю". Песни этой исполнительницы знакомы многим, ведь поет она о любви, о простых чувствах, которым подвластны все.
Специально для любителей Успенской Радио Шансон устраивает розыгрыш билета на концерт исполнительницы. Правила участия просты: нужно состоять в сообществе Радио Шансон Барнаул 101.9 FM, сделать репост записи с розыгрышем и указать в комментариях к посту свою любимую песню Успенской.
Победитель будет объявлен 21 февраля.
Подробную информацию можно найти в группе Радио Шансон Барнаул 101.9 FM