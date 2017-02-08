Штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды объявили синоптики в Алтайском крае. Днем 9 февраля и ночью 10 февраля в Алтайском крае ожидается мокрый снег, снег, по югу местами сильный, гололедные явления и метель.
"Ветер усилится до 15 до 20 метров в секунду, местами до 20-25 метров в секунду. На дорогах гололедица, местами снежные заносы", – сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.
Ночью 10 февраля ожидается -12...-17, по западу -18...-23, по юго-востоку -5...-10 градусов. Днем столбики термометров покажут от -5 по юго-востоку до -23 градусов по северо-западу. С прохождением холодного фронта в регионе ожидается понижение температуры.
Комментарии
<<Ветер усилится до 15 до 20 метров в секунду, местами до 20-25 метров в секунду. >> учитывая что шкала Бофорта заканчивается на 32 м/с, то местами будет жестковато ...или они опять чЁ то напутали