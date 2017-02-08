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Сотрудники ГИБДД задержали под Барнаулом КамАЗ, груженный нелегально срубленными соснами, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Автомобиль был остановлен между селом Мыльниково и селом Зудилово. Грузовиком управлял житель села Боровиха 1985 года рождения.

"В кузове машины мужчина перевозил без сопроводительных документов более двадцати сортиментов деревьев породы сосна. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции в одном из лесных массивов Первомайского района в выделе Озерского лесничества обнаружили место незаконной рубки 15 сырорастущих деревьев породы сосна", – уточняют в ГУ МВД.

Согласно предварительным данным, эти деревья и перевозили на КамАЗе. Правоохранители устанавливают других участников незаконных рубок. Ущерб государству оценивается в сумму более 330 тысяч рублей.

По факту нелегальной вырубки возбуждено уголовное дело.