Четверг, 9 Февраль, 13:37

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Будете ли вы отмечать День всех влюбленных?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,51
€ 63,45
Brent
$ 51,5
-1°
Обь
32см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Убийство Михаила Толстых в ДонецкеПаводок на Алтае – 2017 Отзыв лицензии у Тальменка-Банка
Новости

Экспериментируем с начинками и готовим пиццу по самым необычным рецептам

, ИА "Амител"
Шоколадная, закрытая и с фруктами – такую пиццу вы еще не ели

Рецептов пиццы великое множество, и, пожалуй, у каждого человека есть свой самый любимый. В Международный день этого вкусного блюда, который отмечают 9 февраля, редакция Amic.ru собрала несколько оригинальных рецептов, которые обязательно стоит попробовать приготовить дома.

Пицца с шоколадом

Что потребуется?

  • 450 г теста для пиццы
  • 2 ч. л. сливочного масла, растопленного
  • 1/4 стакана шоколадно-орехового крема
  • 1/2 стакана стружки горького шоколада
  • 2 ст. л. стружки молочного шоколада
  • 2 ст. л. стружки белого шоколада
  • 2 ст. л. измельченных лесных орехов

Как готовить?

Духовку разогреть до 230°C. На противень выложить лист пергаментной бумаги. Тесто раскатать и переложить на противень, сформировать бортик. Тесто смазать маслом и печь в течение 20 минут. После достать из духовки и сразу смазать пастой, посыпать шоколадной стружкой. Далее отправить в духовку еще на одну минуту. В самом конце посыпать орехами.

Фруктовая пицца

Что потребуется?

  • масло сливочное – 110 г
  • сахар – 175 г
  • яйцо – 1 шт.
  • лимон – 2 шт.
  • сахар ванильный
  • мука – 300 г
  • сода
  • соль
  • сыр сливочный – 225 г
  • сахарная пудра – 50 г
  • персик
  • киви
  • клубника
  • голубика

Как готовить?

Растопить на водяной бане сливочное масло. Яйцо смешать с чайной ложкой ванильного сахара, цедрой лимона и 100 граммами сахарного песка. Все хорошенько взбить. После добавить еще 50 граммов сахара и растопленное масло.

Смешать муку, соль и соду, перемешать с яичной смесью. Взбить миксером, медленно добавляя муку. Замесить тесто, раскатать и переложить на противень или в форму. Поставить в разогретую до 175 С духовку на 10 минут.

Для крема взять сыр маскарпоне, добавить к нему 2 столовые ложки сахара, сахарную пудру, лимонный сок и цедру, перемешать, взбить миксером и добавить еще немного лимонного сока.

Достать основу для пиццы из духовки и дать немного остыть. Выложить на нее крем. Фрукты порезать и украсить ими пиццу.

Пицца на сковороде за 10 минут

Что потребуется?

  • Яйца куриные — 2 шт.
  • Сметана — 4 ст. л.
  • Майонез — 3 ст. л.
  • Мука пшеничная — 9 ст. л. (без верха)
  • Кетчуп — 4 ст. л.
  • Репчатый лук— 1 маленькая луковица
  • Ветчина или колбаса — 150 г
  • Томаты — 1-2 шт.
  • Твердый сыр — 150 г

Как готовить?

Взбить яйца, добавить сметану и майонез. Постепенно ввести муку и тщательно перемешать. Тесто вылить в сковороду. Сверху полить кетчупом, который следует равномерно распределить. Посыпать луком, выложить ветчину или копченую колбасу, томаты. Посыпать тертым сыром и накрыть крышкой. Пиццу готовить на маленьком огне в течение 10 минут.
 

Пицца "Кальцоне" с мясным фаршем, помидорами и сыром

Что потребуется?

  • 2 стакана муки
  • 3/4 стакана молока
  • 1 столовая ложка сахарного песка
  • 1 чайная ложка сухих дрожжей
  • 3 столовые ложки растительного масла
  • щепотка соли
  • 1 желток – для смазывания изделий перед выпечкой.

Для начинки:

  • 400 г смешанного мясного фарша (свинина-говядина)
  • 400 г консервированных или свежих очищенных томатов
  • 1 луковица
  • 1 зубчик чеснока
  • 125 г сыра типа моцарелла
  • растительное масло
  • зелень базилика
  • специи по вкусу

Как готовить?

Подогреть молоко до 28-30 гр. Развести в нем дрожжи, сахарный песок, поставить опару на 20 минут. В муку добавить соль, опару, оливковое масло и замешать тесто, накрыть и оставить подходить в теплом месте на полтора-два часа. Для начинки почистить лук и чеснок, измельчить, обжарить на масле, добавить фарш, обжарить до готовности фарша, добавить томаты, посолить и потушить 6-7 минут. Сыр порезать кусочками, зелень измельчить. Раскатать тесто, на одну положить начинку, сверху выложить кусочки моцареллы, посыпать зеленью, специями, сухими травами. Накрыть начинку второй половиной теста, защипнуть края, смазать желтком. Положить пиццу на противень, смазанный маслом, и поставить в разогретую до 200 С духовку. Выпекать около 15 минут.
Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

9.02.2017 12:21
Бырма_глот

Пирогов лучше напечь...

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< февраль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28               
13:34
Молодой мужчина пропал, сев в автобус в центре Барнаула 0
13:25
Британка четыре года выдавала постороннего мужчину за своего бойфренда 0
13:14
Пойдет ли Алексей Навальный на выборы президента России? 3
13:03
Нехватку лекарств для ВИЧ-пациентов прокомментировали в алтайском Минздраве 0
12:49
СМИ опубликовали письмо Бараку Обаме от организатора теракта 11 сентября 0
12:33
Барнаульца судят за 40-миллионную аферу с автомобилями 0
12:22
Как получить продуктовую карту и какие товары по ней можно будет купить? 7
12:13
Кадыров призвал защитить молодежь от влияния "групп смерти" 0
12:07
Десять "оскарят": угадай победителей кинопремии 2017 года и получи подарок 1
12:00
ООО "Энергия маркет" раскрывает информацию за январь 2017 года 0
11:52
Водителя, сбившего трехлетнего ребенка, ищет полиция в Барнауле 9
11:40
Барнаульские полицейские просят водителей быть внимательными в непогоду 3
11:33
Коллектив Cool & Jazzy покажет в Барнауле свое акапельное волшебство 0
11:28
Случаи незаконного слива отходов участились в Барнауле 5
11:15
Экспериментируем с начинками и готовим пиццу по самым необычным рецептам 1
11:04
Самолет в США опасно сблизился с лайнером Дональда Трампа – СМИ 12
11:00
Печать ювелирных украшений на 3D-принтере 0
10:51
Ученые сравнили действие любимой музыки на мозг с наркотиками 2
10:37
Красноярский банк "Енисей" лишили лицензии 2
10:23
Минпромторг опубликовал список товаров по продовольственным картам 9
10:14
Подросток пострадал при столкновении "Жигулей" и Nissan на алтайской трассе 2
10:09
"Только этот участок": в АлтГУ ответили на критику строительства корпуса 29
10:00
День всех влюбленных предлагает отметить LUCKY BAR 0
09:53
Более 122 млн рублей выделили в Алтайском крае на стабильное водоснабжение 0
09:36
Передача "Битва экстрасенсов" получила антипремию за популяризацию лженауки 42
09:30
Розыгрыш билета на концерт от Радио Шансон Барнаул 0
09:27
Ночной пожар в барнаульском сарае тушили 11 человек 0
09:16
Жительнице Кировской области выдали микрозайм под 2379% годовых 9
09:09
Более 30 человек погибло за год на производстве в Алтайском крае 20
09:00
Как получить качественную питьевую воду дома? 0
08:57
Трехкратный чемпион СССР по футболу Виктор Чанов умер на 58-м году жизни 1
08:38
Шестибалльные пробки ждут барнаульцев утром 9 февраля 0
08:19
Крымские татары обратились в ООН с призывом признать Крым частью России 28
08:12
Участники нового сезона известного "Ледникового периода" приедут в Барнаул 3
08:00
Бесплатный мастер-класс по декору пройдет в Барнауле 0
07:46
Премьеру нового юбилейного шоу в Барнауле представит Анита Цой 4
07:28
Игрушечный Бэтмен, оттенки серого и мутанты: главные премьеры недели 0
07:03
Коттедж с камином и бассейном продают в Барнауле за 9,5 млн рублей. Фото 11
06:44
Что покажут на 67-м Берлинском кинофестивале и почему России нет в конкурсе? 1
06:27
Панк-группа "КняZz" исполнит в Барнауле свои лучшие песни 4
06:01
Каменские депутаты массово разменяли "Справедливую Россию" на партию власти 29
05:06
Февральский шторм: мокрый снег и плюс за окном ждут жителей Алтая 9 февраля 0
23:07
Татьяна Овсиенко выступила с концертом в алтайском казино 7
22:04
18-летний барнаулец идет под суд за смерть своего знакомого от снотворного 2
21:02
Комбата Гиви, убитого в Донецке, похоронят 10 февраля 2
20:57
Масштабный пожар произошел в частном секторе в Барнауле. Фото 1
20:07
Путин уверен в неизбежности прекрасного будущего России 15
19:50
Песков заявил, что угрозы режиссеру фильма "Матильда" недопустимы 0
19:27
Пираты захватили семь российских моряков в водах Нигерии 1
19:07
Коротко о главном: медкластер, нехватка лекарств и ожидания наводнения
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 8 февраля

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.