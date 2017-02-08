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Подразделения противовоздушной обороны (ПВО), находящиеся на боевом дежурстве по обороне Москвы и центрального промышленного района РФ, были приведены в высшую степень боеготовности.

Как передает ТАСС, это сделано в рамках объявленной накануне внезапной проверки боевой готовности Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.

В Минобороны сообщили, что полные боевые расчеты приступили к боевому дежурству для выполнения задач по противовоздушной обороне.

Также в военном ведомстве уточнили, что личный состав дивизионов С-300, С-400 и "Панцирь-С" подняли по тревоге. Отработаны марши к местам погрузки техники на железнодорожные платформы. Также отработаны нормативы по преодолению тяжелых участков, зараженной местности и отражению атак разведывательно-диверсионных групп.