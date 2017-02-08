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Президент США Дональд Трамп признался, что спит по четыре-пять часов в день, остальное время уделяет работе. Об этом пишет ТАСС.
Глава Америки признался, что работает до полуночи, потом ложится спать и уже встает около пяти часов утра.
"Я читаю газеты, смотрю по телевизору, что происходит... Я сразу вычисляю ложь", – сказал он.
При этом Трамп пожаловался в интервью Fox News на "зашкаливающий уровень бесчестия некоторых телеканалов и газет, публикующих откровенные фальшивки", особенно о президенте США. Глава государства сделал предположение, что это происходит из-за того, "что мы располагаемся на разных полюсах".
Напомним, Дональд Трамп вступил в должность 20 января.
Комментарии
пять часов в день! интересно, а когда он работает и что он ночью делает?