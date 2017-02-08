Фото: riabir.ru

Житель Шипуновского района Алтайского края, работавший сторожем, предстанет перед судом по обвинению в убийстве своего напарника.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, 4 ноября прошлого года после распития спиртного между коллегами возникла ссора из-за отказа одного из них привести в порядок рабочее место для своего сменщика.

43-летний обвиняемый нанес своему 56-летнему оппоненту несколько ударов по телу, а затем окунул его головой в емкость с водой. Мужчина скончался в результате утопления.

В данный момент уголовное дело направлено в суд.



