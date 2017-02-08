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Новый созыв Общественной палаты Алтайского края начнут формировать в марте

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Шестой созыв будет собираться по новым правилам

Фото: nko22.ru

В июне 2017 года истекают полномочия пятого созыва Общественной палаты Алтайского края. Формирование шестого созыва начнется в марте. К лету в ОП АК войдут 45 членов, и работать им предстоит три года.

Полномочия действующего созыва истекают 24 июня. По краевому закону старт формированию нового созыва должен быть дан не позднее чем за три месяца до конца полномочий.

Как пояснили ИА "Амител" в пресс-службе Алтайского краевого Заксобрания, официальное извещение (а делает его именно АКЗС) будет опубликовано 27 марта (должно быть 25 марта, но это будет выходной).

В течение месяца после этой даты АКЗС будет принимать заявки от соискателей.

Любопытно, что за несколько месяцев до переизбрания ОП алтайский парламент изменил законодательство. Теперь в составе палаты будет не 52 человека, а 45. Назначать их будут только губернатор и АКЗС. Совет муниципальных образований такого права лишили.

Новый, шестой созыв будет формироваться так:

  • 15 членов ОП утвердит губернатор из числа представителей зарегистрированных федеральных или межрегиональных общественных объединений.
  • 15 человек утвердит АКЗС из числа региональных НКО.
  • Остальные 15 человек утвердят уже утвержденные члены ОПАК из числа местных общественных объединений.

Так что в палату теперь могут попасть только представители НКО и общественных объединений. Имеющих двойное гражданство, вид на жительство на территории иностранного государства в ОП АК не возьмут.

В марте председатель Совета ОП АК Лев Коршунов выступит с докладом "О состоянии гражданского общества в Алтайском крае" на заседании палаты.

Первое заседание нового созыва пройдет в конце июня — начале июля.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

8.02.2017 14:15
Алекс

Оруэлл отдыхает - ОБЩЕСТВЕННУЮ палату назначают, а затем эта т.н. палата будет вещать от имени гражданского общества, которого в крае нет...

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8.02.2017 14:32
Иван Иванович

В палате реально работает зам.да ещё пару человек.

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