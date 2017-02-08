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Знаменитый козел Тимур, живущий в Приморском сафари-парке, стал отцом. Коза Меркель родила ему козленка, пишет РИА Новости.

У козы родился только один козленок — мальчик. Пока его еще никак не назвали. Скоро его вместе с матерью обратно отправят в Московскую область.

Напомним, подругу для встреч козлу Тимуру привезли еще в прошлом году. На эту почетную роль был объявлен целый конкурс. Тимур выбирал между марийэльской козой Саирой, подмосковной Меркель и Ксюшей из Татарстана.

О невероятной дружбе между козлом Тимуром и тигром Амуром стало известно в ноябре 2015 года. Хищник стал дружить с козлом, которого ему привели для съедения. Но через пару месяцев тигр все же напал на козла, тогда Тимура отселили и приняли решение больше не держать в одной клетке с Амуром.