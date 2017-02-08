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Визит в Алтайский край совершит 9 февраля президент-председатель правления ВТБ24 Михаил Задорнов, который встретится в Белокурихе с губернатором Александром Карлиным.
Как сообщили в правительстве региона, в городе-курорте господин Задорном выступит с лекцией по теме "О состоянии экономики Российской Федерации в текущем периоде и перспективах развития банковского сектора в 2017 году".
Мероприятие пройдет в конференц-зале санатория "Сибирь". В рамках визита Михаила Задорнова будет затронут вопрос о вкладе банковского сообщества в развитие региональной экономики, реализации совместных программ.
Также будет обсуждаться вопрос о сотрудничестве ВТБ24 с алтайским бизнес-сообществом.
Кроме того, Задорнов и Карлин ознакомятся с тем, как реализуется проект "Белокуриха-2". Также президенту ВТБ24 покажут Альпийскую деревню, историко-рекреационный комплекс "Купеческая слобода" и другие туристические объекты.
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Амик, ошибки исправьте, последний абзац..