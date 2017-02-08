Фото: donpress.com
Участник народного ополчения, командир подразделения "Сомали"Михаил Толстых, более известный по позывному Гиви, убит в Донецке.
Как передает ТАСС со ссылкой на Донецкое агентство новостей, Толстых скончался в результате теракта.
В сообщении о смерти Гиви говорится, что теракт был совершен в 06:12. Случившееся называется "продолжением террористической войны, начатой киевской хунтой против Донбасса".
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На месте теракта работают следователи. Информация уточняется.
Отметим, что не так давно, 16 октября прошлого года, в результате теракта в Донецке погиб еще один известный ополченец Арсен Павлов (позывной Моторола).
Комментарии
Зачистка патриотов?
Источник, близкий к властям самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), сообщил «Ленте.ру», что командир батальона «Сомали» Михаил Толстых (позывной Гиви) погиб в результате взрыва на базе подразделения в окрестностях Донецка.
По информации собеседника, в результате взрыва в штабе «Сомали» начался сильный пожар, в момент взрыва Гиви находился в своем кабинете.
Зачищают .
Вечная память настоящему мужику!
Шайтан-труба далеко не стреляет. Свои же коллеги по разбою замочили или большой брат.
Всех ярких, самобытных полевых командиров ушатали. Они сделали свое дело, они стали не нужны. Воевать больше не надо, будут торговаться.
У нас также в свое время Мамонтова люди похожие на большевиков ушатали во Власихе. Стал ненужен и опасен.
В целом согласен с ви.
Захарченко, следущий.
а захарченко то кто?)))