Считанные дни остались до праздника всех влюбленных. В этот день принято дарить подарки, сидеть в ресторанах, ходить в кино. LUCKY BAR предлагает взглянуть на этот день по-новому и отметить Валентинов праздник вместе. Развлекать гостей будет веселый MC, а лучшие DJ города будут ставить только самые актуальные музыкальные новинки. Мужская половина надолго запомнит танцовщиц go-go и стриптиз. Коллектив LUCKY BAR подготовил море безумных конкурсов, розыгрышей и призов. Приятным бонусом станет скидка в баре, действовать она будет при предъявлении студенческого билета. Также будет работать фотограф.
Стоимость билетов:
Онлайн или по флаеру: 200 рублей
У промоутеров: 250 рублей
На входе: 300 рублей
Заказ билетов по телефону: +7 (906) 961-19-99
Купить билет онлайн: vk.cc/6aya0P
Дата мероприятия: 11 февраля с 22:00 до 6:00
FC | DC 18+ (при себе иметь паспорт и хорошее настроение)
Место проведения: LUCKY BAR, пр. Ленина, 106/1
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