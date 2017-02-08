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Следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность" из-за того, что машина скорой помощи приехала к роженице в Кемерово в новогоднюю ночь с двухчасовым опозданием. Об этом пишет пресс-служба СУСКа по региону.

Как уточняют в ведомстве, у женщины в ночь на 1 января начались преждевременные роды. Она вызвала машину скорой помощи, но получить помощь от врачей так и не смогла. По дороге на вызов у бригады скорой помощи сломался автомобиль, они передали информацию об этом фельдшеру по приему вызовов.

Однако вызов был отправлен в раздел "вызов отменен". В это время родственники сами приняли роды и вновь вызвали скорую помощь. В результате врачи прибыли только через два часа с момента первого вызова. Они увезли новоиспеченную мать и новорожденного в роддом.