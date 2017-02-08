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Следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность" из-за того, что машина скорой помощи приехала к роженице в Кемерово в новогоднюю ночь с двухчасовым опозданием. Об этом пишет пресс-служба СУСКа по региону.
Как уточняют в ведомстве, у женщины в ночь на 1 января начались преждевременные роды. Она вызвала машину скорой помощи, но получить помощь от врачей так и не смогла. По дороге на вызов у бригады скорой помощи сломался автомобиль, они передали информацию об этом фельдшеру по приему вызовов.
Однако вызов был отправлен в раздел "вызов отменен". В это время родственники сами приняли роды и вновь вызвали скорую помощь. В результате врачи прибыли только через два часа с момента первого вызова. Они увезли новоиспеченную мать и новорожденного в роддом.
Комментарии
У евс кщк и депутаты мешают работе медицинских учреждений. Обращение Пациентов Перинатального центра «ДАР» Алтайского края к депутату Государственной Думы А.Прокопьеву Копия: председателю правительства РФ Д.А.Медведеву. Уважаемый Александр Сергеевич! В Алтайском крае начал работу перинатальный центр «ДАР». Женщины Алтайского края ждали это и очень надеялись на скорое его открытие. В течение короткого времени он уже помог тысячам пациентов – мамам и ребятишкам. Хотелось бы отметить профессиональный и доброжелательный коллектив учреждения. Поражает воображение оборудование центра. Даже не специалисту понятно, какой это современный и высокотехнологичный комплекс. Еще идет поэтапный постепенный запуск всех его сложнейших составляющих, но мы очень благодарны руководству здравоохранения за то, что первая очередь центра уже открыла двери для своих посетителей. Уверены, в ближайшие годы центр сделает счастливыми сотни тысяч жителей нашего региона. Однако, вызывает недоумения то, что в нескольких средствах массовой информации началась кампания по дискредитации нашего «ДАР». Вы, Александр Сергеевич, выступили инициатором этой кампании, и она разворачивается исключительно в СМИ принадлежащих Вам, как одному из собственников фирмы «Эвалар». Зачем? Тысячи людей – строителей и врачей, во главе с председателем правительства РФ Д.Медведевым, лидером партии, к которой и вы относитесь, сделали нам этот дар, и Вы теперь стремитесь доказать, что это плохой подарок. Фактически, Вы хотите остановить нормальное функционирование передового медицинского учреждения. Вы как депутат должны помогать людям, помогать родному краю, а не заниматься политическими спекуляциями. Искренне надеемся на Ваш здравый смысл, на то, что Вы остановите кампанию вредительства и поддержите работу нашего перинатального центра.
Пациенты перинатального центра «ДАР» 1132 подписи пациентов
Это что надо съесть, что бы так врать???? Ну обгадились на всю страну с липовым открытием...так сидите тихо, как мышки...ан нет....ещё сами себе хвалебные письма строчат!!! Тьфу...