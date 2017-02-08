Фото: dayino.com
Подробности гибели командира батальона "Сомали" самопровозглашенной Донецкой народной республики Михаила Толстых (позывной Гиви) сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных структурах ДНР.
По данным собеседника издания, в кабинете Гиви прогремел взрыв, а затем начался пожар. В этот момент Михаил Толстых был на рабочем месте.
Также источник не исключил, что теракт мог быть организован официальным Киевом, поскольку командир "Сомали" активно участвовал в обороне Донецка во время последнего обострения ситуации.
Читайте также: Что известно о лидере армии ополченцев Мотороле, убитом в Донецке?
Напомним, ранее сообщалось, что теракт был совершен в 06:12 8 февраля. В ДНР произошедшее назвали продолжением террористической войны против жителей Донбасса.
Также отмечается, что теракт совершила украинская диверсионно-разведывательная группа.
В ДНР убийство Михаила Толстых и другого известного ополченца – Арсена Павлова (позывной Моторола) – называют "звеньями одной цепи".
"За терактами стоят украинские спецслужбы, которые предпринимают усилия по дестабилизации обстановки", – заявили в прокуратуре самопровозглашенной республики.
Комментарии
Вот так и перебьют всех по одиночке в "мирное время". Страны вечной охоты воину
Абсолютно адекватные действия украинских властей - физическое устранение главарей сепаратистов, напомню, так же были уничтожены Дудаев, Басаев и др.
Также источник не исключил, что теракт мог быть организован официальным Киевом.
Ну да, смешно. А Болотова в Москве тоже они разыскали?
Также источник не исключил, что теракт мог быть организован официальным Киевом.
Ну да, смешно. А Болотова в Москве тоже они разыскали?
Сулима Ямадаева в Дубае грохнули
Уходят настоящие мужики...
PS Похоже проект "Новороссия" окончательно закрыт.
ямадаев то причем тут? это личные их разборки межклановые с Дыровымм. К делу не относятся.
Мысли не покидают: в сухом остатке за что погибли Арсений, Михаил, Алексей (Мозговой) и прочие нормальные парни со стальными я-ми? Не могу себе ответить на этот вопрос. Может Стрелков в курсе зачем всё это затевалось без цели на победу?