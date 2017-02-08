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Подробности гибели командира батальона "Сомали" самопровозглашенной Донецкой народной республики Михаила Толстых (позывной Гиви) сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных структурах ДНР.

По данным собеседника издания, в кабинете Гиви прогремел взрыв, а затем начался пожар. В этот момент Михаил Толстых был на рабочем месте.

Также источник не исключил, что теракт мог быть организован официальным Киевом, поскольку командир "Сомали" активно участвовал в обороне Донецка во время последнего обострения ситуации.

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Напомним, ранее сообщалось, что теракт был совершен в 06:12 8 февраля. В ДНР произошедшее назвали продолжением террористической войны против жителей Донбасса.

Также отмечается, что теракт совершила украинская диверсионно-разведывательная группа.

В ДНР убийство Михаила Толстых и другого известного ополченца – Арсена Павлова (позывной Моторола) – называют "звеньями одной цепи".

"За терактами стоят украинские спецслужбы, которые предпринимают усилия по дестабилизации обстановки", – заявили в прокуратуре самопровозглашенной республики.