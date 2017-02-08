Фото: ria.ru
Режиссер фильма "Матильда" Алексей Учитель направил в Генеральную прокуратуру России два заявления, в которых просит защитить коллектив фильма от нападок Натальи Поклонской и проверить православную организацию "Христианское государство — Святая Русь" на экстремизм. Об этом пишет ТАСС.
В первом заявлении режиссер говорит о том, что коллектив фильма постоянно получает угрозы от депутата Госдумы Натальи Поклонской. Как рассказал адвокат Учителя, Поклонская за последнее время так много сыпала угроз, что их уже нельзя оставить без внимания или перевести в шутку.
Что касается православной организации, то в заявлении Алексея Учителя сказано, что угрозы в адрес создателей картины "можно расценить как действия, направленные на возбуждение религиозной розни, пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его религиозной принадлежности или отношения к религии, а также как подстрекательство к активным противоправным действиям".
Как ранее сообщало ИА "Амител" , фильм "Матильда", рассказывающий о любви балерины и русского царя, еще никто не видел. В прокат он выйдет только в конце марта. Наталья Поклонская и православная организация начали делать выводы на основе трейлера, появившегося в сети. Напомним, что противники ленты создали в июле 2016 года петицию на сайте Change.org, где собирали подписи за отмену картины, объясняя это тем, что "содержание фильма является сознательной ложью". Как пояснили выступившие против "Матильды", в истории нет фактов сожительства русских царей с балеринами.
Комментарии
очевидно фильм снят для иностранцев. нашу историю без чернухи они фильм не оценят. пусть как минимум возвращает бюджетные деньги (если таковые выделялись)
Реклама детектед... Бабки не вернет... Потом в обиженные запишется и свалит.
Бучу вокруг фильма поднимают или расплодившиеся в последнее время патриоты-неадекваты либо неучи, не знающие истории. А те, кто знают, подтвердят, что любовная связь Николая с Матильдой Кшесинской была тогда, когда он не то, что царем не был, а холост, свободен. И кстати, как только он стал помолвлен с будущей Александрой Федоровной (Алисой Гессен-Дармштадтской), то цесаревич Николай Александрович, сразу порвал с Матильдой, оставшись с ней просто друзьями. И в дальнейшем, кстати, не раз дарил ей подарки от себя и от Александры Федоровны, которые вместе и выбирали. По моему, вполне порядочное поведение. Ну и о чем вой тогда?
Няша-Наташа больше не няша?
Мои чувства верующего фильм НЕ ОСКОРБЛЯЕТ! А верующим рекомендую поизучать Библию, а не пользоваться цитатами из уст попов. Ну а мадам няша Глупость она и есть глупость
Фома 8 февраля 2017 г. 16:09Ну и о чем вой тогда?
В том что в трейлере неправда, все на каком то надрыве,ну и вроде судя по ролику царишко то женатый, а ты чешешь что он был холост и царем то не был. Вот появляются такие учителя и забивают голову народу своей интерпритацией истории....Да и вообще, кому какая разница кто кого...неужели это стоит того, что бы в освещение жалкой интрижки Николая, вбухивать деньги, скажи какую такую великую историческую миссию несет сей опус от Учителя?
Афанасий 8 февраля 2017 г. 16:19 Мои чувства верующего фильм НЕ ОСКОРБЛЯЕТ! А верующим рекомендую поизучать Библию, а не пользоваться цитатами из уст попов. Ну а мадам няша Глупость она и есть глупость
Как так, божий помазанник в женатом состоянии, спит с балериной...тьфу срамота, или ты какой то особенный верующий!? где прелюбодеяние грехом не считается...
16:24 Во-во, именно "царишко", профукал империю. А насчет интерпритаций, так гораздо опаснее интерпритация настоящего, чем прошлого. Фильм то - художественный, да и не видел его никто.