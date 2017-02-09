Печать ювелирных украшений на 3D-принтере

Ювелирное дело всегда считалось одним из самых сложных, так как для всех этапов создания украшений использовался кропотливый ручной труд. Конечно, в 19 веке появился ряд инструментов, способных упростить работу мастера, однако принципиальных изменений в технологии производства не случилось. Настоящая революция в ювелирном деле происходит именно сегодня, и связана она с изобретением 3D-принтеров. Они не просто помогают сократить время на создание украшений, но и могут полностью заменить человека, ведь нужна только 3D-модель. Остальное сделает принтер.
Новые технологии в ювелирном деле развиваются в двух направлениях:
- создание мастер-моделей;
- печать готовой ювелирной продукции.
Во втором случае используется технология селективного лазерного спекания и метод плавки. Высокое разрешение печати гарантирует безупречное качество изделий, однако такие специализированные 3D-принтеры и порошковые металлы стоят баснословных денег, поэтому не каждый ювелир может позволить себе использовать данные технологии. А вот прототипирование украшений без потери качества производства может позволить себе любой мастер, даже за неимением собственного 3D-принтера. Достаточно обратиться в компанию, которая предлагает услуги 3D-печати.
Прототипирование украшений используется для:
-
Предварительной наглядной оценки изделия (это позволяет увидеть недостатки изделия до запуска в производство и исключает нужду в доработке, значительно экономит время и расходные материалы)
-
Создания форм для отливки готового изделия (после разработки трехмерной цифровой модели мастер может распечатать и таким способом получить готовую форму для отливки конечного изделия)
В настоящий момент среди 3D-принтеров существует несколько моделей, которые отвечают требованиям ювелиров. Одним из таких высокоточных устройств владеет компания "Лаборатория 3D-печати".
На самом деле со дня изобретения первого 3D-принтера прошел уже не один десяток лет, но именно сегодня возможности данного оборудования достигли той степени мастерства, которое может быть применено в такой тонкой отрасли, как ювелирное искусство.
Компания "Лаборатория 3D-печати" оказывает весь спектр услуг в области печати:
- печать всех необходимых предметов
- помощь в моделировании предметов по заданным чертежам, рисункам, эскизам
- 3D-сканирование, которое позволяет снять скан с любого желаемого объекта и перенести его в компьютер в виде цифровой модели для дальнейшей печати или доработки
- наличие оборудования для высокоточной печати, которое может быть использовано для создания самых тонких предметов и деталей.
Подробнее узнать о предоставляемых услугах можно по телефону: 7 923 003 0319
На сайте 3dp-lab.ru
По адресу: г. Барнаул, ул. Власихинская, 89, 2 этаж, офис 11
Либо отправляйте свой вопрос на почту info@3dp-lab.ru.