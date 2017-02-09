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Печать ювелирных украшений на 3D-принтере

, ИА "Амител"
Можно ли напечатать ювелирное украшение на 3D-принтере, рассказали специалисты студии "Лаборатория 3D-печати"

Ювелирное дело всегда считалось одним из самых сложных, так как для всех этапов создания украшений использовался кропотливый ручной труд. Конечно, в 19 веке появился ряд инструментов, способных упростить работу мастера, однако принципиальных изменений в технологии производства не случилось. Настоящая революция в ювелирном деле происходит именно сегодня, и связана она с изобретением 3D-принтеров. Они не просто помогают сократить время на создание украшений, но и могут полностью заменить человека, ведь нужна только 3D-модель. Остальное сделает принтер.

Новые технологии в ювелирном деле развиваются в двух направлениях:

  • создание мастер-моделей;
  • печать готовой ювелирной продукции.
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Во втором случае используется технология селективного лазерного спекания и метод плавки. Высокое разрешение печати гарантирует безупречное качество изделий, однако такие специализированные 3D-принтеры и порошковые металлы стоят баснословных денег, поэтому не каждый ювелир может позволить себе использовать данные технологии. А вот прототипирование украшений без потери качества производства может позволить себе любой мастер, даже за неимением собственного 3D-принтера. Достаточно обратиться в компанию, которая предлагает услуги 3D-печати.

 

Прототипирование украшений используется для:

  • Предварительной наглядной оценки изделия (это позволяет увидеть недостатки изделия до запуска в производство и исключает нужду в доработке, значительно экономит время и расходные материалы)

  • Создания форм для отливки готового изделия (после разработки трехмерной цифровой модели мастер может распечатать и таким способом получить готовую форму для отливки конечного изделия)

В настоящий момент среди 3D-принтеров существует несколько моделей, которые отвечают требованиям ювелиров. Одним из таких высокоточных устройств владеет компания "Лаборатория 3D-печати".

На самом деле со дня изобретения первого 3D-принтера прошел уже не один десяток лет, но именно сегодня возможности данного оборудования достигли той степени мастерства, которое может быть применено в такой тонкой отрасли, как ювелирное искусство.

 

Компания "Лаборатория 3D-печати" оказывает весь спектр услуг в области печати:

  • печать всех необходимых предметов
  • помощь в моделировании предметов по заданным чертежам, рисункам, эскизам
  • 3D-сканирование, которое позволяет снять скан с любого желаемого объекта и перенести его в компьютер в виде цифровой модели для дальнейшей печати или доработки
  • наличие оборудования для высокоточной печати, которое может быть использовано для создания самых тонких предметов и деталей.

Подробнее узнать о предоставляемых услугах можно по телефону: 7 923 003 0319
На сайте 3dp-lab.ru
По адресу: г. Барнаул, ул. Власихинская, 89, 2 этаж, офис 11
Либо отправляйте свой вопрос на почту info@3dp-lab.ru.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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