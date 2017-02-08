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Задачу защитить жителей от наводнения и тщательно подготовиться к любому развитию ситуации поставил глава администрации Барнаула Сергей Дугин в контексте ожидаемого паводка.
Как сообщили в пресс-центре мэрии, сити-менеджер провел профильное совещание, посвященное вопросу подготовки краевой столицы к прохождению весеннего периода.
"Есть все основания полагать, что паводок будет очень сложным. Надо быть готовыми к любому варианту развития событий. Главное – реальная работа, а не пространные отчеты и общие рассуждения. Наша задача – обеспечить защиту населения там, где оно может пострадать от наводнения", – подчеркнул Сергей Дугин.
По словам начальника управления по делам ГОЧС Барнаула Вячеслава Романова, подготовку к пропуску талых и паводковых вод в городе начали еще минувшей осенью посредством укрепления водоотводных канав, замены водопропускных труб.
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Главы районов доложили, что административные единицы города также готовятся к паводку.
Что касается текущей приоритетной задачи, направленной на минимизацию рисков, то, по словам Сергея Дугина, сегодня необходимо активизировать вывоз снега за пределы Барнаула и завезти грунт для подсыпки дорог, а также проверить работоспособность систем оповещения.
Комментарии
Чья бы корова мычала)))))
пойду своему шефу это заряжу!