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Собака бойцовой породы напала на женщину в одной из квартир на юге Москвы вечером во вторник, 7 февраля. Как сообщает информационное агентство "Москва" животное напало на двух женщин, а РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу столичного главка МВД, говорит, что пострадала одна женщина.
Издание уточняет, что инцидент произошел в Чертаново в квартире дома на улице Газопровод. В помещении компания выпивала алкоголь. Во время застолья случился конфликт и одна из присутствующих получила травму головы.
Тогда собака одного из гостей укусила за руку женщину.
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